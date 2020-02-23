ТНТ - Федеральный Российский телеканал, основанный в 1997 году. К 2011 году, канал ТНТ стал лидером теле просмотра среди молодежи, основной возраст зрителей канала, составляет от 18 до 35 лет. В программу телеканала ТНТ входят: развлекательные и юмористические шоу, художественные фильмы, фантастические и комедийные сериалы, различные реалити-шоу.

В 2016 году на базе ТНТ-Comedy, начал вещание развлекательный телеканал ТНТ4. В его программу, вошли такие популярные передачи, как: Камеди Клаб и Наша Russia, Такое кино; Сериалы Улица, Универ, ЧОП, Зайцев+1 и др программы.

Настоящими бестселлерами телеканала ТНТ стали такие передачи, как: Comedy Woman, Битва Экстрасенсов, Камеди Вумен, Дом 2, Сериал Физрук, Танцы, Сериал Ольга... Наслаждаемся!

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ТНТ - онлайн | Прямой эфир