UFC Fight Night 176: ВУДЛИ vs. БЕРНС – Онлайн трансляция 31.05.2020
В ночь с 30 на 31 мая 2020 года, в Лас-Вегасе (США), пройдет турнир UFC Fight Night Woodley vs. Burns, так же известный как UFC on ESPN 9: Вудли - Бернс.
В прямом эфире турнир UFC Fight Night Woodley vs. Burns покажет российский и украинский телеканал, начало прямой трансляции 31 мая в 04-00 msk. (ссылки на трансляцию, смотрите ~ за 1 час до начала).
В главном событии UFC on ESPN 9, состоится бой в полусреднем весе: экс-чемпион UFC, американец Тайрон Вудли (19-4-1 ) встретится в октагоне с бразильцем Гилбертом Бёрнсом.
Предварительный кард возглавит титульный женский бой в наилегчайшем весе: чемпион, Антонина "Пантера" Шевченко (8-1) в матче реванше сразится с Кэтлин Чукагян (13-3).
Кард / бои UFC on ESPN 9 Woodley vs. Burns:
Главный кард:
Полусредний вес: Тайрон Вудли – Гилберт Бернс
Тяжелый вес: Благой Иванов – Аугусто Сакаи
Полусредний вес: Кевин Холланд – Дэниэл Родригес
Легкий вес: Рузвельт Робертс – Брок Уивер
Женщины, первый наилегчайший вес: Маккензи Дерн – Ханна Сайферс
Предварительный кард:
Женщины, наилегчайший вес: Кэтлин Чукагян – Антонина Шевченко
Легкий вес: Билли Кварантилло – Спайк Карлайл
Полутяжелый вес: Джамаал Хилл – Клидсон Абреу
Наилегчайший вес: Тим Эллиотт – Брэндон Ройвэл
Легчайший вес: Луис Смолка – Кейси Кенни
Полулегкий вес: Крис Гутьеррес – Винс Моралес
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