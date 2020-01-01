В ночь с 9 на 10 мая 2020 года, в США, штате Флорида, пройдет турнир UFC 249 Ferguson vs. Gaethje. Прямой эфир UFC 249, смотрите на телеканале РЕН ТВ - 10 мая в 03:00 и 03:00 msk, Сетанта sport Украина начнет прямую трансляцию в 05:00 мск.

В рамках турнира состоится 2 титульных боя: В со-главном событии UFC 249, чемпион UFC в легчайшем весе Генри Сехудо (15-2) защищает свой пояс от экс-чемпиона Доминика Круза (22-2).

В главном поединке события, Тони Фергюсон (25-3) сразится с Джастином Гэтжи (21-2) за временный титул чемпиона UFC в легком весе. Запланированный ранее бой непобедимого чемпиона UFC - Хабиба Нурмагомедова и претендента Тони Фергюсона перенесен по причине не возможности вылета Хабиба в США.

Кард / бои UFC 249:

Легкий вес, до 70 кг. Тони Фергюсон (25-3) – Джастин Гэтжи (21-2)

Легчайший вес, до 61 кг. Генри Сехудо (15-2) – Доминик Круз (22-2)

Тяжелый вес, до 120 кг. Фрэнсис Нганну (14-3) – Жаирзиньо Розенструик (10-0)

Полулегкий вес, до 66 кг. Джереми Стивенс (28-17) – Келвин Каттар (20-4)

Тяжелый вес, до 120 кг. Грег Харди (5-2) – Йорган Де Кастро (6-0)

Легкий вес, до 70 кг. Энтони Петтис (22-10) – Дональд Серроне (36-14)

Тяжелый вес, до 120 кг. Фабрисио Вердум (23-8-1) – Алексей Олейник (58-13-1)

Минимальный вес, до 52 кг. Мишель Уотерсон (17-7) – Карла Эспарза (15-6)

Средний вес, до 84 кг. Роналдо Соуза (26-8) – Юрайя Холл (15-9)

Полусредний вес, до 77 кг. Висенте Люке (17-7-1) – Нико Прайс (14-3)

Полулегкий вес, до 61 кг. Чарльз Роса (12-3) – Брайс Митчелл (12-0)

Полутяжелый вес, до 93 кг. Райан Спэнн (17-5) – Сэм Алви (33-13)

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