Не смотря на сложную обстановку с коронавирусом и отменой 3-х турниров в марте 2020 г, президент UFC Дана Уайт обещает защитить проведение предстоящего турнира UFC 249.

С 18 на 19 апреля 2020 года, в Бруклине (Нью-Йорк, США), пройдет турнир UFC 249: Khabib vs Ferguson.

Прямая онлайн трансляция UFC 249: Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон, начнется 19 апреля 2020 года в 05:00 по московскому времени; российский и украинский телеканалы в прямом эфире покажут Основной кард UFC 249, ссылки и время трансляции смотрите ~ за 2 часа до начала турнира.

Главным поединком события станет самый ожидаемый бой в истории легкого веса UFC: непобедимый чемпион, россиянин Хабиб Нурмагомедов (27-0) встретится в октагоне с очень сильным и популярным американцем Тони Фергюсоном (25-3).

Кроме главного боя, в событии UFC 249 примут участие многие звезды UFC, а так же, выступят еще трое россиян: Магомед Анкалаев, Ислам Махачев и Шамиль Абдурахимов!

Кард / бои UFC 249: Nurmagomedov vs. Ferguson:

Основной кард:

Хабиб Нурмагомедов (Россия) vs. Тони Фергюсон (США) - Лёгкий вес

Джессика Андраде (Бразилия) vs. Роуз Намаюнас (США) - Жен. минимальный вес

Магомед Анкалаев (Россия) vs. Ион Куцелаба (Молдавия) - Полутяжёлый вес

Ислам Махачев (Россия) vs. Александр Эрнандес (США) - Лёгкий вес

Джереми Стивенс (США) vs. Келвин Кэттер (США) - Полулёгкий вес

Прелимы:

Юрайа Холл (США) vs. Роналдо Соуза (Бразилия)

Лайман Гуд (США) vs. Белал Мухаммад (США)

Кама Ворси (США) vs. Оттман Азайтар (Германия)

Жан Вилланте (США) vs. Бен Роттвел (США)

Ранние прелимы:

Сижара Ибэнкс (США) vs. Сара Морас (Канада)

Карл Роберсон (США) vs. Махмуд Мурадов (Чехия/Узбекистан)

Умар Нурмагомедов (Россия) vs. Хантер Азур (США)

Шамиль Абдурахимов (Россия) vs. Сирил Ган (Франция)

