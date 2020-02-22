С 22 на 23 февраля 2020 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет грандиозный вечер бокса, где главным событием станет титульный бой, - за пояс чемпиона Мира по версии WBC в супер тяжелом весе (свыше 90,7 кг); Начало прямого эфира 23.02.2020 в 07:00 по московскому времени.

В главном поединке события, или боем года, станет повторный "матч - реванш" гигантов: обладателя пояса, чемпиона WBC - американца Деонтея Уайлдера (42–0–1, 41 KO) и претендента - британца Тайсона Фьюри (29–0–1, 20 KO).

На момент 1 сражения, который проходил 1 декабря 2018 года, Тайсон Фьюри не имел поражений и ничьих, владел поясами WBA (Super), IBF, WBO, IBO и журнала The Ring.

Кард / бои вечера бокса на MGM Grand 22.02.2020:

Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри

Чарльз Мартин – Джеральд Вашингтон

Эмануэль Наваррете – Джео Сантисима

Амир Имам – Хавьер Молина

Айзек Лоу – Альберто Гевара

Субриэль Матиас – Петрос Ананян

Себастьян Фундора – Дэниел Льюис

Габриэль Флорес – Мэтт Конвэй

Роландо Ромеро – Артур Ахметов

Вито Мелницки – Кори Чемпион

Предлагаем вашему вниманию:

Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 1 / Wilder vs. Fury I

Уайлдер vs. Фьюри 2 - Взвешивание / Wilder vs. Fury II Weigh-In