Деонтей УАЙЛДЕР vs. Тайсон ФЬЮРИ 2 – Прямая трансляция 23.02.2020
С 22 на 23 февраля 2020 года, в Лас-Вегасе (США) пройдет грандиозный вечер бокса, где главным событием станет титульный бой, - за пояс чемпиона Мира по версии WBC в супер тяжелом весе (свыше 90,7 кг); Начало прямого эфира 23.02.2020 в 07:00 по московскому времени.
В главном поединке события, или боем года, станет повторный "матч - реванш" гигантов: обладателя пояса, чемпиона WBC - американца Деонтея Уайлдера (42–0–1, 41 KO) и претендента - британца Тайсона Фьюри (29–0–1, 20 KO).
На момент 1 сражения, который проходил 1 декабря 2018 года, Тайсон Фьюри не имел поражений и ничьих, владел поясами WBA (Super), IBF, WBO, IBO и журнала The Ring.
Кард / бои вечера бокса на MGM Grand 22.02.2020:
Деонтей Уайлдер – Тайсон Фьюри
Чарльз Мартин – Джеральд Вашингтон
Эмануэль Наваррете – Джео Сантисима
Амир Имам – Хавьер Молина
Айзек Лоу – Альберто Гевара
Субриэль Матиас – Петрос Ананян
Себастьян Фундора – Дэниел Льюис
Габриэль Флорес – Мэтт Конвэй
Роландо Ромеро – Артур Ахметов
Вито Мелницки – Кори Чемпион
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Деонтей Уайлдер - Тайсон Фьюри 1 / Wilder vs. Fury I
Уайлдер vs. Фьюри 2 - Взвешивание / Wilder vs. Fury II Weigh-In