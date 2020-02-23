С 29 февраля на 1 марта 2020 года в Норфолк (США), пройдет турнир UFC Fight Night: Benavidez vs. Figueiredo, так же известный как UFC on ESPN+ 27 и UFC Norfolk.

Лучшее предложение для просмотра в прямом эфире - на канале Setanta Украина, начало прямой трансляции Основного карда 1.03.2020 в 04-00 мск.

На турнире UFC Норфолк, внимание российских болельщиков будет приковано к бою в полутяжелом весе: Магомед Анкалаев (12-1) встретится в октагоне с Ионом Куцелаба (15-4) из Молдавии.

В главном поединке турнира, состоится титульный бой, - за вакантный пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе: бразилец Дейвисон Фигейреду (17-1) сразится с американцем Джозефом Бенавидесом (28-6).

Титул стал вакантным, после того, как мульти - дивизионный чемпион Генри Сехудо отказался от пояса в наилегчайшем весе, для концентрации подготовки в легчайшем весе.

Кард / бои UFC Fight Night: Benavidez vs. Figueiredo

ГЛАВНЫЙ КАРД

Наилегчайший вес: Джозеф Бенавидес 28-5-0 — Дейвисон Фигейреду 17-1-0 Полулегкий вес – женщины: Фелиша Спенсер 7-1-0 — ЗараФайрн дос Сантос 6-3-0 Полутяжелый вес: Ион Куцелаба 15-4 -0 — Магомед Анкалаев 12-1-0

Полулегкий вес – женщины: Меган Андерсон 10-4-0 — Норма Дюмон 4-0-0

Полулегкий вес: Грант Доусон 14-1-0 — Дэррик Миннер 23-10-0

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КАРД:

Легчайший вес: Габриэл Силва 8-1-0 — Кайлер Филлипс 6-1-0

Средний вес: Брендан Аллен 13-3-0 — Том Брис 11-1-0

Тяжелый вес: Марчин Тыбура 17-6-0 — Сергей Спивак 10-1-0

Полулегкий вес: Джордан Гриффин 17-7-0 — ТиДжей Браун 14-6-0

Полулегкий вес: Аалон Круз 8-2-0 — Спайк Карлайл 8-1-0

Полусредний вес: Шон Брэди 11-0-0 — Джоэль Альварез

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