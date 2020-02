С 22 на 23 февраля 2020 года, в Окленде (Новая Зеландия) пройдет турнир UFC on ESPN+ 26: Felder vs. Hooker, так же известный как UFC Auckland.

В бесплатном, прямом эфире Основной кард UFC Fight Night 168: Felder vs. Hooker - покажет канал Сетанта Спорт Ukraine, начало прямой онлайн трансляции 23.02.2020 в 03:00 по московскому времени.

В турнире UFC Fight Night Пол Фелдер vs. Дэн Хукер, внимание российских болельщиков будет приковано к боям Магомед Мустафаев vs. Брэд Ридделл и Кевин Агилар vs. Зубайра Тухугов.

Друг и партнёр по тренировкам Хабиба Нурмагомедова - Зубайра Тухугов (18-4-1) в полулегком весе сразится с американцем Кевином Агиларом (17-2-0), в бою который отткроет Основной кард UFC Окленд. В следующем поединке, Магомед Мустафаев (14-2-0) встретится в октагоне с Брэдом Ридделлом (7-1-0) из Новой Зеландии.

В главном поединке события, рейтинговые бойцы легкого веса ( N6 и N7) Пол Фелдер (17-4-0) и Дэн Хукер (19-8-0), проведут поединок, что бы приблизится к бою за пояс, которым владеет Хабиб Нурмагомедов.

Главный кард UFC Auckland Felder vs. Hooker:

Легкий вес: Пол Фелдер – Дэн Хукер

Полутяжелый вес: Джим Крут – Михал Олексейчук

Женщины, первый наилегчайший вес: Каролина Ковалькевич – Ян Сяонан

Тяжелый вес: Бен Сосоли – Маркос Рожерио Де Лима

Легкий вес: Брэд Ридделл – Магомед Мустафаев

Полулегкий вес: Кевин Агилар – Зубайра Тухугов

Предлагаем вашему вниманию, бои с участием бойцов карда:

Магомед Мустафаев vs Джо Проктор

Zubaira Tuhugov vs. Silva de Andrade / Зубайра Тухугов vs Сильва де Андраде